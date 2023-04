Es ist Zeit für Swing in der Schwabmünchner Stadthalle

Musiker und Entertainer Martin Schmid kommt am 18. April mit seinem Programm "Swingtime".

Er hat in Schwabmünchen viele Fans: Martin Schmid begeisterte zuletzt mit Stefan Leonhardsberger mit einem urkomischen kabarettistischen Auftritt. Am Dienstag, 18. April, kommt er mit seinem Programm "Swingtime" in die Stadthalle nach Schwabmünchen.

Martin Schmid wurde 1972 in Augsburg geboren. Seit seinem Jazz-Kontrabass-Studium am Richard-Strauß-Konservatorium in München arbeitet er als freiberuflicher Bassist, Gitarrist, Sänger, Arrangeur, Komponist und Musikpädagoge. Sein künstlerischer Schwerpunkt liegt dabei in der Unterhaltungsmusik und im Jazz. Bekannt wurde er unter anderem als Frontmann der Presley Family und musizierte schon mit vielen bekannten Künstlern wie Hugo Strasser, Max Greger, Hazy Osterwald, Ireen Sheer oder Michael Holm.

Schmid zeigt in der Stadthalle Schwabmünchen Evergreens und rare Swing-Stücke

Schmid bot schon sein Können auf unzähligen Theaterbühnen, Konzertreisen in ganz Europa, Afrika und Nordamerika. In der Stadthalle zeigt Schmid seine Leidenschaft und seine Liebe zum Swing und bietet Evergreens und Raritäten aus dem swingenden Liederbuch der deutschen Unterhaltungsmusik. Er singt und tanzt sich durch ein vergnügliches Programm voller köstlicher, immergrüner Melodien und Lieder. Auch Jazzfreunde kommen bei den mitreißenden Soli seiner fabelhaften Band auf ihre Kosten, wenn Daniel Mark Eberhard in die Tasten greift, Walter Bittner in den Trommeln rührt, Uli Fiedler den Bass zupft und Stephan Holstein sich mit Saxophon und Klarinette in die Herzen der Gäste spielt.

Karten für den Auftritt gibt es in der Buchhandlung Schmid in Schwabmünchen.