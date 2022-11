Schwabmünchen

11:30 Uhr

Evangelischer Pfarrer verlässt Schwabmünchen

Plus David Metzger verabschiedet sich. Er hatte viele Aufgaben in Schwabmünchen und Großaitingen. Nun tritt er eine neue Stelle an.

Von Nadine Kruppe

Der evangelische Pfarrer David Metzger verlässt nach vier Jahren seine Probedienststelle in der Evangelisch-Lutherischen Gesamtpfarrei Schwabmünchen, um die Chance zu nutzen, Neues kennenzulernen. Metzger hatte in Schwabmünchen viele Aufgaben. Er unterrichtete an der Leonhard-Wagner-Mittelschule in Schwabmünchen und an der Grund- und Mittelschule Großaitingen. Außerdem plante und feierte er Gottesdienste in Schulen, Altenheimen und in einer Hospizgruppe. Gleich von Anfang seines Dienstes 2018 an übernahm er die Konfirmationsgruppen, die er bis jetzt leitete.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten.

