Experte spricht über Leisten- oder Bauchwandbruch

Dr. Claus Schöler erklärt, wie es zu Leisten-, Nabel- und Narbenbrüchen kommen kann. Vortrag am Mittwoch.

Hernie nennt der Mediziner es, wenn die Bauchwand bricht. Besonders häufig sind der Leisten- und der Nabelbruch. Aber auch im Bereich von Operationsnarben kommt es häufiger zu Problemen. Wenn die Bauchwand bricht, verliert sie ihre Stabilität und es kann passieren, dass innere Organe in der sogenannten "Bruchpforte" eingeklemmt werden. Das ist sehr schmerzhaft und kann sogar lebensbedrohlich sein, weil die eingeklemmten Organe nicht mehr richtig durchblutet werden. Ein Bauchwandbruch beeinträchtigt unter Umständen die gesamte Rumpfstabilität und schränkt die Beweglichkeit ein.

Bauchwand wächst nicht von selbst wieder zusammen

Außerdem können Hernien auch Rückenschmerzen und Atemprobleme verursachen. Daher sollte man zum Arzt gehen, wenn man am Rumpf eine ungewohnte Vorwölbung feststellt oder Schmerzen in der Bauchwand, etwa an der Leiste, am Nabel oder in der Nähe einer Operationsnarbe hat. "Anders als beim Knochen wächst eine Bruchstelle in der Bauchwand leider niemals von selbst wieder zusammen", erklärt Dr. Claus Schöler, Chefarzt der Allgemein- und Viszeralchirurgie der Wertachkliniken. Das heißt, früher oder später sollte ein Bauchwandbruch operiert werden. Und, so rät der Arzt, man sollte sich der Problematik rechtzeitig annehmen, um schmerzhafte und potenziell lebensbedrohliche Folgen wie die Einklemmung innerer Organe zu vermeiden.

Viele Techniken sind minimalinvasiv

Inzwischen gibt es sehr gute Netz-Materialien und OP-Techniken, mit deren Hilfe man die Bruchstelle verschließen kann. Viele der aktuellen Operationstechniken sind minimalinvasiv. Das heißt, die Belastungen durch die Operation halten sich in Grenzen und die Erholungsphase ist relativ kurz. "Und in jedem Fall ist eine geplante Operation für alle Beteiligten besser als eine Notfall-Operation, wenn innere Organe eingeklemmt sind und für den Patienten eventuell sogar bereits Lebensgefahr besteht", sagt Dr. Schöler.

Dr. Claus Schöler, Chefarzt der Allgemein- und Viszeralchirurgie an den Wertachkliniken, hält am Mittwoch, 18. Januar, ab 19.30 Uhr im Ferdinand-Wagner-Saal (Fuggerstraße 20) in Schwabmünchen einen Vortrag zum Thema "Leisten-, Nabel- und Narbenbruch - auch eine Bauchwand kann brechen". Der Eintritt ist frei. (AZ)