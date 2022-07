Experten klären auf: Lohnt es sich beim Heizen der Umstieg auf Holz?

Plus Durch die Energiekrise spielen viele mit dem Gedanken, einen Ofen einbauen zu lassen. Dabei sind auch die Preise für Brennholz stark gestiegen. Was Experten jetzt raten.

In Deutschland herrscht eine Energiekrise, die die Preise für Öl und Gas explodieren lässt. Viele suchen nach Alternativen, um auch in Zukunft sicher mit Wärme versorgt zu sein. Beliebt ist derzeit der Einbau eines Holzofens. Doch lohnt sich eine Anschaffung und rechnet sich diese angesichts der ebenfalls stark steigenden Preise für Brennholz?