Fahrer verursacht Unfall mit einer Verletzten und fährt davon

Am Samstag hat ein Autofahrer die Vorfahrtsregel missachtet und dabei einen Auffahrunfall verursacht. Dann fuhr er davon. Nun bittet die Polizei um Hinweise.

Am Samstagnachmittag war um 14.30 Uhr in Schwabmünchen ein Autofahrer mit seinem BMW auf der Luitpoldstraße unterwegs und musste an der Einmündung zur Mindelheimer Straße abbremsen, nachdem ihm ein unbekanntes Fahrzeug die Vorfahrt genommen hatte. Der Autofahrerin hinter dem BMW gelang es noch rechtzeitig, ihr Fahrzeug zum Stehen zu bringen. Der darauffolgende Fahrer erkannte die Situation allerdings zu spät und fuhr auf diese auf. Das zweite Auto wurde dadurch auf das erste aufgeschoben und eine Fahrerin leicht verletzt. Der Sachschaden beläuft sich auf rund 5600 Euro.

Unfallverursacher begeht Fahrerflucht in Schwabmünchen

Der Unfallverursacher blieb nicht am Unfallort, sondern fuhr mit seinem braunen Opel Vivaro mit Anhänger unerlaubt davon. Zeugenbeobachtungen zufolge saß am Steuer ein Mann mit dunklen Haaren, auf dem Beifahrersitz saß eine Frau. Wer den Unfall beobachtet hat oder Hinweise zum Fahrer geben kann, soll sich bei der Polizeiinspektion Schwabmünchen unter Telefon 08232/9606-0 melden. (AZ)