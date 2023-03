Fahrrad am Schwabmünchner Bahnhof gestohlen

Einen Wert von rund 650 Euro hat das Mountainbike, das am Bahnhof in Schwabmünchen entwendet wurde.

Bereits am vergangenen Freitag wurde in der Zeit zwischen 7.10 und 15.45 Uhr am Bahnhof ein Mountainbike entwendet. Das Rad der Marke Focus war versperrt und hatte einen Wert von 650 Euro.

Hinweise nimmt die Polizei Schwabmünchen unter Telefon 08232/9606-0 entgegen. (AZ)