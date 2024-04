Fahrraddieb nutzt unbeobachteten Moment

In Schwabmünchen wurde am Mittwochabend ein teures Mountainbike gestohlen.

Nur wenige Minuten aus den Augen gelassen und schon war es weg: Ein Mountainbike der Marke Checker Pig wurde am Mittwoch in der Falkensteinstraße in Schwabmünchen gestohlen.

Der Eigentümer hatte sich laut Polizei um 19.15 Uhr nur für wenige Minuten in ein Geschäft begeben und daher darauf verzichtet, sein Rad abzusperren. Das Rad hat einen Wert von rund 700 Euro. Die Polizeiinspektion Schwabmünchen bittet um Hinweise unter der Telefonnummer 08232/9606-0. (AZ)