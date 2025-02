Fahrradkontrolle an den Schwabmünchner Schulen

Mehr als 100 Fahrräder kontrollierte die Schwabmünchner Polizei am Mittwoch zwischen 7 und 9 Uhr.

Insbesondere im Bereich der Schulen wurde überprüft, ob die Fahrradbeleuchtung eingeschaltet gewesen war. Schließlich sollen die Schüler von anderen Verkehrsteilnehmern gut wahrgenommen werden und sicher ihr Ziel erreichen. Bei der Kontrolle stellten die Beamten fest, dass mehr als die Hälfte der Fahrradfahrer ohne Licht unterwegs waren. Dabei hatten viele sogar ein funktionierendes Licht an ihrem Fahrrad angebracht. Die Polizisten beließen es bei einer Belehrung der Radfahrer.

Mann fährt in Schlangenlinien

Anders war es bei einem Radler, der am Mittwochabend einem Autofahrer auffiel: Der Mann fuhr gegen 22.15 Uhr in Schlangenlinien auf der Türkheimer Straße und stürzte mehrmals. Eine Polizeistreife bemerkte bei dem 45-jährigen Mann Anzeichen deutlicher Alkoholisierung. Ein Testgerät zeigte einen Wert von 1,66 Promille an. Deshalb musste der Mann anschließend ins Krankenhaus zur Blutentnahme. (mcz)