Aktionstag in Schwabmünchen nimmt fairen Handel in den Fokus

Seit vergangenem Sommer ist Schwabmünchen Fairtrade-Stadt. Mit einem großen Aktionstag wird nun in der Stadthalle das Thema den Schwabmünchnern nähergebracht.

Im Eiltempo hat sich Schwabmünchen das Siegel „Fairtrade-Stadt“ gesichert. Der dabei aktiven Arbeitsgruppe war schnell klar, dass mit dem Erhalt des Siegels beim Stadtfest die Arbeit nicht getan ist. „Wir wollen das Thema weiter in die Bevölkerung tragen“, erklärt die Dritte Bürgermeisterin Margit Stapf. Sie steht der Arbeitsgruppe vor, die sich um Fairtrade in Schwabmünchen kümmert.

Daher findet am kommenden Samstag von 14 bis 19 Uhr in der Stadthalle der erste „Schwabmünchner Fairtrade-Tag“ statt. Mit einem großen Rahmenprogramm wird dabei der faire Handel den Besucherinnen und Besuchern nähergebracht. Mit Dr. Rainer Putz, dem Vorstand des Freiburger Regenwaldinstituts, konnte ein absoluter Fachmann gewonnen werden, der einen Vortrag zur Klimagerechtigkeit hält und eine Ausstellung dazu mit im Gepäck hat. Zudem wird es eine Modenschau mit fairer Kleidung geben. Sportlich wird es mit dem „Smoothie-Bike“, denn darauf muss für den eigenen Drink selbst gestrampelt werden. Auch der „ökologische Fußabdruck“ wird über Fußspuren am Boden den Besuchern und Besucherinnen nähergebracht. Für Kinder gibt es einen „Fairtrade-Parcours“, der viel Interessantes vermittelt. Für die Kleinen gibt es auch ein betreutes Rahmenprogramm.

Auch der Genuss kommt nicht zu kurz. Die Mittelschule Schwabmünchen ist mit ihrem „Schul-Weltladen“ vor Ort und bereitet zudem einen leckeren Quinoa-Eintopf zu. Zudem gibt es fairen Kaffee aus dem Weltladen und feine Nüsse von der „Krämerin“. Der Eintritt zum Fairtrade-Tag ist frei.

Aktionstag in Schwabmünchen: Das Programm im Überblick