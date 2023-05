Falsche Krankenschwester aus Wertachkliniken soll Amphetamine genommen haben

Eine Frau gab sich im Kreis Augsburg als Krankenschwester aus und steht wegen versuchten Mordes vor Gericht. Nun zeigt sich, dass die Frau an Wochenenden wohl Drogen nahm.

Die falsche Krankenschwester, die sich wegen Mordversuchs vor Gericht verantworten muss, hat Amphetamine genommen. Das ergab eine Untersuchung einer Haarprobe. Die 42-Jährige gab nach einem vorgestellten toxikologischen Gutachten in der Verhandlung am Landgericht zu, "gelegentlich" die Droge genommen zu haben.

Sie habe an Wochenenden, aber nicht jede Woche konsumiert. Als es zum folgenschweren Fehler in der Wertachklinik in Schwabmünchen gekommen war, habe sie nach eigenen Angaben nicht unter der Droge gestanden. Amphetamine wirkten als Psychostimulanz und steigerten das Selbstwertgefühl. Sie besitzen ein hohes Suchtpotenzial, erklärte eine Toxikologin vor Gericht.

Falsche Krankenschwestern an Wertachkliniken fälschte Zeugnisse

Die Frau soll Krankenpfleger-Zeugnisse gefälscht und sich so eine Stelle als Intensivpflegerin erschwindelt haben. Über eine Zeitarbeitsfirma war sie nach Schwabmünchen gekommen. Während einer Nachtschicht soll sie einem Schwerkranken eine viel zu hohe Insulindosis verabreicht haben. Statt den Patienten engmaschig zu kontrollieren, nahm sie erst Stunden später eine Blutzuckerprobe. Den Wert trug sie in eine Kurve zur Pflegedokumentation ein. Allerdings stimmte er nicht. Nach dem Schichtwechsel kam der Fehler auf - der schwer kranke Mann war nicht mehr ansprechbar. Einen Tag später starb er.

Ob die Insulin-Überdosis der Grund für den Tod des Patienten war, ließ sich offenbar nicht feststellen. Dennoch hätte die vorgeworfene Fehlbehandlung des Mannes diesen nach Erkenntnissen der Staatsanwaltschaft umbringen können. Juristisch geht es um versuchten Mord, Urkundenfälschung und gefährliche Körperverletzung. Im Prozess wurde bereits klar, dass die 42-Jährige aus dem Raum Berlin etliche Defizite hatte. Die fielen ihren Kollegen im Dienst auf.

