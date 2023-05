Prozess gegen falsche Krankenschwester: Das ist den Kollegen aufgefallen

Die angeklagte 42-Jährige hat einem schwer kranken Mann an der Wertachklinik Schwabmünchen eine Überdosis Insulin verabreicht. Was Kollegen zuvor aufgefallen ist.

Kein gutes Haar ließen die Kollegen der Wertachklinik in Schwabmünchen an einer Frau, die sich seit einer Woche am Landgericht Augsburg verantworten muss. Ihr wird versuchter Mord an einem schwer kranken Patienten vorgeworfen. Die Angeklagte soll dem Mann im Februar 2022 eine Überdosis Insulin verabreicht haben. Er starb kurz darauf. Am dritten Verhandlungstag berichteten Pflegekräfte, wie sie die Frau erlebt hatten. Schnell wurde klar: Sie hatte vom Fach offenbar nur wenig Ahnung.

Laut Anklage der Staatsanwaltschaft hatte sie früher lediglich als ungelernte Pflegehelferin im Raum Berlin gearbeitet. Um an besser bezahlte Jobs zu bekommen, soll sie eine Urkunde und ein Zeugnis gefälscht und sich anschließend als Intensiv-Krankenschwester ausgegeben haben. Doch auf der Intensivstation in Schwabmünchen fiel sie sofort auf. Zunächst wegen ihrer lackierten Fingernägel, wie ein Fachkrankenpfleger am Donnerstag berichtete. Die seien genauso wie falsche Fingernägel ein Tabu auf der Intensivstation. Denn unter dem Lack oder den aufgeklebten Nägeln könnten sich Bakterien befinden. Doch offenbar hielt es die Frau, die über eine Zeitarbeitsfirma zur schwäbischen Klinik gekommen war, nicht so genau mit der Hygiene.

Falsche Krankenschwester hat sich nicht an Hygienevorschriften gehalten

Eine andere Krankenschwester als Zeugin berichtete, dass die Angeklagte einmal einen Schutzanzug, den sie in einem Isolierzimmer mit einem Covid-Patienten getragen hatte, nicht wie vorgeschrieben ablegte. Sie habe auch kein Visier getragen und ein benutztes Tablett mit Essen eines Covid-Patienten auf den Drucker der Station gestellt. Die Krankenschwester berichtete von weiteren Defiziten ihrer Kollegin im Klinik-Alltag. Einmal soll sie Luft in einer Infusionsleitung gelassen haben. So etwas könne für Patienten gefährlich werden. Ein anderes Mal schloss sie einen Schlauch mit Sauerstoff zur Beatmung nicht an oder vergaß die Nasenbefeuchtung einer Sauerstoffmaske. Als der Patient über Schmerzen klagte, soll sie gesagt haben: "Der toleriert das schon."

Die Stationsleiterin erfuhr von den Problemen. Sie beschloss daraufhin, der Kollegin bei deren ersten Nachtschicht zur Seite zu stehen. Es war eine vergleichsweise ruhige Schicht, beschrieb ein Pfleger die Nacht auf den 12. Februar. Trotzdem machte die Leih-Krankenschwester schwere Fehler.

Versuchter Mord in Schwabmünchen: Mann starb an Überdosis Insulin

Offenbar verabreichte sie einem schwer kranken Mann über Nacht eine Überdosis Insulin. Der Diabetiker, der mit einem Dickdarm-Verschluss zur Operation nach Schwabmünchen gekommen war, hätte engmaschig überwacht werden müssen. Doch das passierte wohl nicht. Am nächsten Morgen trug die Leih-Krankenschwester einen falschen Blutzucker-Wert in die Kurve zur Pflegedokumentation ein. Das Gerät, das das Insulin dosiert und abgibt, stellte die Frau ab. Sie hatte die gefährliche Entwicklung offenbar bemerkt. Doch eigentlich hätte sie sofort einen Arzt alarmieren müssen. Der kam zwei Stunden nach dem Schichtwechsel, nachdem sich der Zustand des Patienten stark verschlechtert hatte. Er sei weiß im Gesicht und nicht mehr ansprechbar gewesen, berichtete eine erfahrene Krankenschwester. Sofort wurde Glukose verabreicht. Der Blutzucker verbesserte sich. Trotzdem starb der Mann einen Tag später.

Da wegen des schlechten Gesundheitszustands des 73-Jährigen nicht nachgewiesen werden kann, dass die Überdosis Insulin Schuld an seinem Tod war, lautet der strafrechtliche Vorwurf auf versuchten statt vollendeten Mord. Wie die Leih-Krankenschwester auf den gemessenen Morgen-Wert gekommen war, sagte sie vor Gericht nicht. Sie sei in der Schicht überlastet, überfordert und müde gewesen, schilderte Anwalt Andreas Boukai, der die 42-Jährige verteidigt; sie habe ihren schwer kranken Patienten zwar einmal kontrolliert, aber nicht stündlich. Aber: Sie habe, anders als von der Staatsanwaltschaft dargestellt, nichts verschleiern wollen und hätte sofort einen Arzt informiert, hätte sie geahnt, dass der Zustand des 73-Jährigen so schlecht gewesen sei.

Falsche Krankenschwester ließ sich von Kollegen nichts sagen

Am dritten Verhandlungstag ging es auch um die Frage, ob die Leih-Krankenschwester Hilfe von ihren Kollegen hätten erfahren können. Das hätte sie, berichteten die Zeugen. "Aber sie hat's nicht gebraucht", sagte der Klinik-Fachpfleger im Zeugenstand. Eine Kollegin sagte, dass sich die Frau nichts habe sagen lassen. Sie sei durch Besserwisserei aufgefallen. Worte sind das eine, Taten das andere. Zur Frage des Vorsitzenden Richters Franz Wörz, wie es wohl zu der Überdosis kommen konnte, sagte der Fachkrankenpfleger: "Sie hat offenbar nicht gewusst, was sie tut." Wenn jemand keine Ahnung habe, dann könne viel passieren.