Falsche Krankenschwester: Welche Konsequenzen zieht die Wertachklinik?

Plus Eine falsche Krankenschwester wurde wegen versuchten Mords zu über neun Jahren Gefängnis verurteilt. So reagiert die Wertachklinik, an der sie gearbeitet hat.

Von Maximilian Czysz

Welche Konsequenzen werden die Wertachkliniken aus dem Vorfall ziehen?



Martin Gösele: An den Wertachkliniken hat die sichere und zugewandte Patientenversorgung oberste Priorität. Wir setzen in der Regel auf unser eigenes, hoch qualifiziertes Personal. Unabhängig von dem jetzigen Vorfall versuchen wir, immer mehr auf Mitarbeitende aus der Arbeitnehmerüberlassung zu verzichten, und fordern sie nur dann an, wenn schnell und zeitlich begrenzt Unterstützung benötigt wird, um unsere Ziele in der Patientenversorgung sicherzustellen. Angesichts des allgemein enormen Fachkräftemangels – insbesondere im Bereich der Intensivpflege – ist ein Verzicht auf Mitarbeitende aus der Überlassungswirtschaft aber kaum möglich, ohne die Zahl der Intensivbetten, die für die Versorgung zur Verfügung stehen, zu reduzieren.

Wird es künftig eine intensivere Kontrolle der Zeitarbeiter bei Ihnen geben?



Gösele: Grundsätzlich können wir feststellen, dass unser Einarbeitungskonzept und unser Regelwerk funktioniert haben, denn die Unregelmäßigkeiten sind bereits im fünften Dienst der Person unserem kompetenten Personal aufgefallen. Die Kraft wurde umgehend freigestellt, erhielt Hausverbot, und wir haben bei der Polizei Anzeige erstattet. Nichtsdestoweniger ist es zu einem Todesfall gekommen, das bedauern wir zutiefst. Der Prozess hat gezeigt, dass die Frau zuvor in sechs anderen Krankenhäusern unentdeckt gearbeitet hatte. Wir werden uns künftig auch bei Kräften aus der Arbeitnehmerüberlassung die Originalurkunden des Examens und der Fachweiterbildungen statt Kopien vorlegen lassen. Bisher haben wir nur Kopien erhalten, weil Zeitarbeitnehmer ja ihren Arbeitsvertrag mit dem Arbeitnehmerüberlassungsunternehmen abschließen, nicht mit uns. Wir schließen mit der Agentur einen Überlassungsvertrag, in dem uns die Qualifikation bestätigt wird.

