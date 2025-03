Falscher Gang eingelegt: Auto in Waschanlage beschädigt

In einer Waschstraße in der Gottlieb-Daimler-Straße in Schwabmünchen ist am Samstagnachmittag, 8. März, ein Auto beschädigt worden. Der Grund dafür war offenbar das falsche Verhalten eines 85-Jährigen bei seinem Automatik-Fahrzeug, berichtet die Polizei. Die Räder des Autos blockierten in der Waschanlage, sodass der Hintermann auf den Wagen geschoben wurde. Die Räder blockierten vermutlich durch die Parkeinstellung „P“, die der Senior eingelegt hatte. In diesem Zusammenhang wird darauf hingewiesen, dass bei Fahrzeugen mit Automatikgetriebe in Waschstraßen unbedingt der Hebel auf „N“ gestellt werden muss. Nur so sind die Räder rollfähig und das Fahrzeug kann durch das Förderband transportiert werden, so die Polizei. (AZ)

Augsburger Allgemeine Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Waschanlage Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Auto Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis