Bei den Schwabmünchner Narren gibt es diesen Fasching eine Änderung

Zwei Jahre hatten sie warten müssen. Die Kostüme blieben im Schrank. Doch die Zeit ist vorbei, und auch in Schwabmünchen legen die Narren wieder los. Ab Sonntag, 22. Januar, geht es für die Menkinger Narren in die Vollen.

Zum zwölften Mal steigt ab 14 Uhr das Gardetreffen in der Stadthalle. 17 Faschingsgesellschaften aus ganz Schwaben – darunter durchaus große Namen wie die Mindelonia, die Hollaria aus Augsburg oder der CCK aus Königsbrunn – bieten 23 Tanzeinlagen auf der Bühne. Bis circa 19 Uhr wird die Tanzparty dauern, der Eintritt ist frei.

Drei Wochen später steht der nächste Höhepunkt an – der erste Narrenabend am 10. Februar. Der bietet neben vielen Tanzeinlagen der Schwabmünchner Garden und Tanzgruppen auch viele Gäste mit Humor und Tanz. Höhepunkt des ersten Abends ist das Finale mit der Aitracher Lumpenkapelle. Der zweite Narrenabend findet am 18. Februar statt. Höhepunkt ist der Auftritt der Faschingsfreunde des CCB Asbach-Bäumenheim. Sie treten auch bei "Schwaben weissblau" in Memmingen auf. Karten für die Narrenabende gibt es bei der Raiffeisenbank.

Faschingsumzug in Schwabmünchen tartet bei der Polizei

Den traditionellen Abschluss der närrischen Zeit bildet der Umzug am Faschingsdienstag, 21. Februar. Zwar setzt sich der Gaudiwurm wie immer um 17.11 Uhr in Bewegung, doch die Route wird neu sein. Durch den Ausbau der Fuggerstraße ist es nicht mehr möglich, in der Jahnstraße zu starten und bei der Polizei zu wenden. "An einer Stelle würden die großen Faschingswagen nicht mehr aneinander vorbeikommen", erklärt Thomas Hoerl aus dem Elferrat der Menkinger Narren. Daher startet der Umzug bei der Polizei, und es gibt nunmehr einen einfache Durchfahrt durch die Stadt bis zum Schrannenplatz. Dort findet dann auch die große Kehrausparty statt.

