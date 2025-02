Fast 1000 feiern mit der Feuerwehr

Fast 1000 Gäste feierten in der Schwabmünchener Stadthalle die „Brandheiß-Party“ der Feuerwehr. Zu Beginn heizte DJ „Link the Beat“ den Besuchern ein. „Für uns ist er ein besonderer Akteur, da er ein Teil der Alpenmafia war, die früher bei uns gespielt haben“, sagte Tom Müller von der Schwabmünchner Feuerwehr. Wie in den Vorjahren sorgte die Allgäuer Band „Partyböcke“ für die richtige Stimmung. Auch die Tanzgruppe „Moves on Fire“ und die Aitracher Lumpenkapelle trugen dazu bei. Von der Feuerwehr waren rund 50 Helfer vor Ort im Einsatz. Trotzdem war die Schwabmünchner Feuerwehr am Abend und in der Nacht einsatzbereit. „Wir haben 22 Mann, also einen kompletten Löschzug, in Bereitschaft“, erklärte Tom Müller.

Icon Vergrößern Die „Partyböcke“ sorgten in der Schwabmünchner Stadthalle für beste Stimmung. Foto: Lena-Vanessa Kruppe Icon Schließen Schließen Die „Partyböcke“ sorgten in der Schwabmünchner Stadthalle für beste Stimmung. Foto: Lena-Vanessa Kruppe

Icon Vergrößern Singen, klatschen, tanze:. Die Gäste feierten kräftig und gut gelaunt die „Brandheiß-Party“ der Feuerwehr. Foto: Lena-Vanessa Kruppe Icon Schließen Schließen Singen, klatschen, tanze:. Die Gäste feierten kräftig und gut gelaunt die „Brandheiß-Party“ der Feuerwehr. Foto: Lena-Vanessa Kruppe