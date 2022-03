Schwabmünchen

18:30 Uhr

Auf dem Awo-Areal in Schwabmünchen sollen fast 70 Wohnungen entstehen

Seit Jahren liegt das Grundstück an der Alpenstraße Ecke Hoher Weg in Schwabmünchen brach. Das Areal gehört der AWO.

Plus In Schwabmünchen gibt es seit Jahren eine riesige Baulücke. Jetzt gibt es erste Pläne für das Awo-Areal an der Alpenstraße: Die Caritas will dort bauen.

Von Carmen Janzen

Schon seit dem Jahr 2016 wohnen die Pflegebedürftigen des ehemaligen AWO-Pflegeheimes an der Alpenstraße im Neubau bei der Wertachklinik. Zwei Jahre später wurde das alte Heim abgerissen und seitdem klafft dort eine riesige Baulücke. Getan hat sich seitdem auf den ersten Blick nicht viel. Doch hinter den Kulissen liefen längst Verhandlungen mit verschiedenen Interessenten.

