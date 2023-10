Fehler beim Überholen: Motorradfahrer prallt frontal in Gegenverkehr

27-Jähriger wurde schwer verletzt und mit dem Hubschrauber in ein Spezialkrankenhaus geflogen. Zwischen Schwabmünchen und Birkach kracht es immer wieder.

In Lebensgefahr schwebte am Dienstagnachmittag ein 27-jähriger Motorradfahrer, der auf der Kreisstraße A16 auf Höhe Leuthau schwer verletzt wurde. Seinen Zustand beschrieb die Polizei am Mittwochvormittag als stabil.

Der Mann verlor nach ersten Erkenntnissen der Polizei nach dem Überholen eines Autos die Kontrolle über sein Motorrad und geriet in den Gegenverkehr. Dabei stieß er frontal mit einem aus Fahrtrichtung Birkach entgegenkommenden Wagen zusammen. Der Motorradfahrer wurde schwer verletzt und mit einem Rettungshubschrauber ins Bundeswehrkrankenhaus Ulm geflogen. Die beiden Insassen des Autos wurden leicht verletzt und in die Wertachklinik Schwabmünchen gebracht. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf rund 20.000 Euro.

Tödlicher Unfall vor sieben Jahren

Vor sieben Jahren starb unweit der Unfallstelle ein Motorradfahrer. Ein 23-jähriger Autofahrer wollte am Abend in die Kreisstraße einfahren. Dabei übersah er den aus Richtung Birkach kommenden 24-jährigen Motorradfahrer. Im Einmündungsbereich stießen die beiden zusammen. Der junge Mann und sein Motorrad wurden mehrere Meter durch die Luft geschleudert und landeten im angrenzenden Feld. Der 24-Jährige verletzte sich dabei tödlich.

Auch am Leuthauer Berg hat es in der Vergangenheit immer wieder gekracht. Schuld waren unter anderem riskante Fahrmanöver, die dann im Krankenhaus endeten.

