Feueralarm im Museum Schwabmünchen: Es war ein Fehlalarm

Im Schwabmünchner Museum schlägt ein Brandmelder Alarm. Die Feuerwehr rückt mit 20 Einsatzkräften an - und findet schnell den Auslöser für den Fehlalarm.

So manches Werk im Schwabmünchner Museum in der Holzheystraße mag für Besucher etwas angestaubt anmuten, dass zu viel Museums-Staub allerdings einen falschen Feueralarm auslöst, ist höchst unwahrscheinlich - aber genau so am Mittwochvormittag passiert. Die automatische Brandmeldeanlage des Museums hat am Mittwochvormittag gegen 10.30 Uhr einen Alarm an die Rettungsstelle in Augsburg gesendet. Daraufhin rückten 20 Einsatzkräfte der Freiwilligen Feuerwehr Schwabmünchen mit einem Löschzug aus, um den vermeintlichen Brand zu stoppen.

Feuerwehreinsatz in Schwabmünchen: Der Auslöser war Staub

Vor Ort stellte sich aber schnell heraus, dass es sich um einen falschen Alarm gehandelt hat. "Der Feuermelder löste durch dichten Staub im Keller aus. Dort finden gerade Umbau- und Renovierungsarbeiten statt", erklärt der stellvertretende Kommandant der Feuerwehr, Manfred Kraus, am Donnerstag auf Anfrage unserer Redaktion. Der Feuermelder wurde wieder eingestellt. Und mit den am Umbau beteiligten Personen wurde gesprochen, wie solche Fehlalarme durch Staubabdeckungen künftig zu vermeiden sind. Feuerwehrfahrzeug und Einsatzkräfte rückten schließlich unverrichteter Dinge wieder ab.