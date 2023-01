Feuerwehr Mittelstetten: Mehr Einsätze wegen Unwetter und Unfällen

Die Feuerwehr des Schwabmünchner Ortsteils zieht Bilanz. Am Nachwuchs fehlt es nicht.

Bei der Dienstversammlung der Mittelstetter Feuerwehr bot sich ein ungewohntes Bild: Der Saal war voll und über ein Drittel davon Jugendliche. Kein Wunder: Die Mittelstetter Wehr hat in den vergangenen Jahren sehr viel in die Nachwuchsarbeit investiert, und das zahlt sich aus.

Wenig Platz und mehr Einsätze

Die Wehr hat nun sieben Löschgruppen, davon zwei Jugendgruppen, insgesamt 78 aktive Mitglieder. Sorgen um Nachwuchs sind unbekannt. Dafür gibt es aber Platzmangel: der Gemeinschaftsraum zu klein, zu wenig Platz für Spinde. Die eigentliche Sorge ist die steigende Zahl der Einsätze. Vor allem wegen Sturm und Unwetter: Die Mittelstetter Wehr hat beim großen Unwetter in Großaitingen unterstützt, aber auch in der eigenen Gemeinde gab es zwei Waldbrände und Sturmschäden. Das sei auch für die Zukunft zu erwarten, ist sich Bürgermeister Lorenz Müller sicher und dankte für die Einsatzbereitschaft und die geleistete Arbeit in der Ausbildung.

Daneben gab es auch die klassischen Einsätze, so zum Jahresende ein Zimmerbrand und zwei Einsätze bei Verkehrsunfällen an der Staatsstraße, dazu die Beseitigung einer Ölspur. Die Gesamtbilanz von Kommandant Lang kam auf 20 Einsätze mit 174 geleisteten Einsatzstunden. Er erinnerte die Aktiven daran, Brandmelder in den Häusern zu installieren – sie können Leben retten, auch wenn diese dann einmal, wie im vergangenen Jahr, einen Fehlalarm auslösen.

Wie geht es mit dem Schützen-Saal weiter?

Selbstverständlich ist die Feuerwehr auch aktiv am Dorfleben beteiligt. Vorsitzender Ingo Walch berichtete von verschiedenen Veranstaltungen. Auf eines warten die Feuerwehrmitglieder bislang vergebens: die Rückkehr des zunächst coronabedingt ausgefallenen Faschingsballs. Der Veranstaltungssaal der Schützen darf wegen Brandschutzauflagen nicht mehr voll besetzt werden. Die Feuerwehr wartet wie alle anderen Vereine auf eine Lösung durch die Stadt Schwabmünchen.