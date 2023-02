Feuerwehr muss beschädigten Lampenmast in Schwabmünchen abbauen

Ein Unbekannter hat einen Schaden von etwa 10.000 Euro verursacht, als er den Mast in Schwabmünchen beschädigte. Die Feuerwehr musste gerufen werden.

Die Freiwillige Feuerwehr Schwabmünchen ist am Samstagmorgen ausgerückt, um einen kaputten Laternenmast in Schwabmünchen abzubauen. Eine Frau hatte gegen 7.30 Uhr bei der Polizei gemeldet, dass der Lampenmast am Kreisverkehr bei der Krumbacher Straße beschädigt worden sei. Die Polizei vermutet, dass der Mast kurz zuvor von einem Lastwagenfahrer angefahren worden sei. Der Unfallverursacher fuhr weiter, ohne sich um den Schaden von etwa 10.000 Euro zu kümmern. Hinweise nimmt die Polizei Schwabmünchen unter Telefon 08232/9606-0 entgegen. (AZ)