Feuerwehr pumpt Keller der Berufsfachschule aus

Wasser im Keller der Berufsfachschule für Diätassistenten in Schwabmünchen: Rund 220 Quadratmeter waren am Freitagvormittag betroffen und mussten ausgepumpt werden. Die Schwabmünchner Feuerwehr war mit zwei Fahrzeugen und neun Freiwilligen vor Ort. Ursache war offenbar ein Problem an der Grundstücksentwässerungsanlage während eines stärken Regenschauers am Morgen. (mcz)