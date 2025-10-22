So soll sich die Fläche vor der Stadthalle verändern

Die Fläche vor der Schwabmünchner Stadthalle im Breitweg, insbesondere der mit einer kleinen Granitmauer umrandete Platz, soll ein neues Gesicht bekommen. Der Platz soll barrierefrei und gepflastert werden. Auch neue Bäume sind vorgesehen. „Ziel ist es, ein dauerhaft vitales und widerstandsfähiges Baumensemble zu schaffen, das langfristig durch ökologische Leistungen einen bedeutsamen Lebensraum für Biodiversität, Funktionalität und Aufenthaltsqualität prägt“, so steht es in der Beschussvorlage der Stadt. Eingebettet in einer teilweise neu gestalteten Freifläche, dem ehemaligen Biergarten, soll die neu gepflanzte Baumgruppe zusammen mit der barrierefreien Fläche einen funktionalen und überkronten Platz darstellen.

Neue Bäume sind widerstandsfähiger

Sechs neue Bäume sind hierfür vorgesehen, die die zum Teil zu kleinen und von der Kastanienmotte befallenen Bestandsbäume ersetzen werden, so Grünamtsleiter Roland Schiller in der aktuellen Sitzung des Bauausschusses. Die neuen Bäume sollen besser an die örtlichen Gegebenheiten und den Klimawandel angepasst sein. Der Schotterplatz soll zudem gepflastert werden. Die kleine Granitmauer soll abgerissen werden.

Wurzeln ragen in den Kanal

Doch es gibt ein unterirdisches Problem, wie Miriam Kothe vom Tiefbauamt auf der Sitzung erklärte. Denn die Wurzeln einiger bestehender Bäume wuchsen zum Teil in die Abwasserkanäle hinein. Nun müsse zunächst der Zustand der unterirdisch verlaufenden Rohre geprüft werden. Sollte es für deren Sanierung nötig sein, den Platz dafür aufzubaggern, macht eine Neugestaltung erst Sinn, wenn die Kanalarbeiten abgeschlossen sind. Die Prüfung erfolgt nun in den kommenden Wochen. Dann weiß man mehr. Auch müsse künftig auf einen unkritischen Standort der Bäume geachtet werden, damit das Wurzelwerk keinen Schaden mehr verursache. Im November soll mit den ersten Vorbereitungsarbeiten zur Neugestaltung der Fläche begonnen werden.