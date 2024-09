Rund um die Uhr auf dem Flugplatz in Schwabmünchen, Fliegen von früh bis spät – im wahrsten Sinne des Wortes. Geschlafen wird in Zelten und Wohnwägen, auch mal in der Halle, im Clubheim oder der Werkstatt, wenn es Bindfäden regnet. Das Fliegerlager ist für die Mitglieder des Luftsportvereins Schwabmünchen einer der Höhepunkte des Jahres. Maßgeblich organisiert wird es von den Jugendlichen des Vereines gemeinsam mit den Jugendleitern Martinus von Perbandt und Niklas Gottschling. Seit Jahren wird es gemeinsam mit der Sportfluggruppe vom Lechfeld durchgeführt, mit der eine enge kameradschaftliche Beziehung besteht.

Auch wenn heuer das Wetter nicht optimal war und teilweise nur der Wasserschlauch oder das alljährlich eigens aufgestellte Planschbecken vor dem Hitzeschlag rettete, konnte sich die Leistungsbilanz laut den Verantwortlichen sehen lassen.

Das sind die Leistungen beim Fliegerlager in Schwabmünchen

So flogen Issy von Perbandt und Max Möller ihr „A“, Valentin Dorn, Niklas Gottschling und Michael Heckel bestanden ihre Windenfahrerprüfung und Martinus von Perbandt reihte sich nach bestandener Prüfung in den Kreis der Schlepppiloten ein.

Erster Alleinflug für Issy von Perbandt und für Maxi Möller im Kreise der Fluglehrer: Johannes Kirstein (von links), Maxi Wottrich, Kathrin Linke, Ausbildungsleiter Basti Leib, Issy und Maxi, Thorsten Haaphoff, Matias Schultz. Foto: Günther Geiger

Einen Höhepunkt boten die Fluglehrer Johannes Kirstein und Matias Schultz. Frisch von der Deutschen Meisterschaft im Segelkunstflug in Leumitz mit einem dritten und achten Platz erfolgreich zurückgekehrt, war Ausruhen nicht vorgesehen. Mit dem Fox des Fördervereines für Segelkunstflug erflogen sie mit den Teilnehmern des Fliegerlagers nach einer theoretischen Einweisung in einem Trudellehrgang hochprofessionell Grenzbereiche des Segelfluges. Eine Möglichkeit für jeden Segelflieger, seinen Erfahrungshorizont zu erweitern.

Heißgelaufene Fluglehrer: Matias Schultz (links) und Johannes Kirstein. Foto: Günther Geiger

Aber was wäre ein Fliegerlager ohne gemütliches Beisammensein nach getaner Arbeit? Allabendlich gemeinsames Essen, gekocht von den Teilnehmern, besorgten Müttern oder der Metzgerei um die Ecke, die die Flieger mit einem Spanferkel verwöhnte. Schließlich durfte auch das Feierabendbier nicht fehlen, sobald der Windsack eingeholt war. Früh ins Bett ging kaum keiner – nur dann, wenn in der Früh das traumhafte Erlebnis eines Sunrisestartes auf dem Programm stand oder ein gemeinsamer fliegerischer Ausflug entlang der Alpen anstand, wenn die Welt langsam erwacht.

Schließlich war der August im Luftsportverein auch noch von anderen besonderen Ereignissen geprägt. So haben Sören Haaphoff und Caspar Mottaghian an der Quali-Meisterschaft der Junioren 2024 teilgenommen. Sören Haaphoff hatte schon im Doppelsitzer den zweiten Platz erreicht und das nun in der Clubklasse wiederholt. Er hat sich somit für die Deutsche Meisterschaft qualifiziert. (AZ)