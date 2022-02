Flüchtiger Mann hält die Polizei in Schwabmünchen in Atem

Rund um den Bahnhof in Schwabmünchen hat es am Freitagabend einen großen Polizeieinsatz gegeben. Grund war die Flucht eines verwirrt wirkenden Mannes.

Ein 24-Jähriger hat am Freitagabend die Polizei in Schwabmünchen auf Trab gehalten. Zeugen hatten gegen 21 Uhr die Einsatzzentrale verständigt, weil sich der Mann auffällig verhalten hatte. Als ein Streifenwagen der Polizei anrückte, rastete der Mann völlig aus und flüchtete schließlich. Die Polizisten riefen Verstärkung und durchsuchten mit Einsatzkräften aus Augsburg die Umgebung des Bahnhofs. Anderthalb Stunden nach der ersten Meldung war der Mann gefunden und in Gewahrsam.

Zu den weiteren Hintergründen und dem genauen Hergang des Einsatzes waren am Wochenende keine genauen Angaben zu erhalten. Einen Medienbericht, wonach der Mann gedroht haben soll, sich selbst zu verletzen, konnte weder die Einsatzzentrale in Augsburg noch die Polizeiinspektion in Schwabmünchen bestätigen. Ebenso wenig, wie viele Polizisten im Einsatz waren oder wo der Mann letztlich entdeckt wurde.