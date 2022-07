Flugspektakel am Schwabmünchner Himmel

Plus Beeindruckende fliegerische Leistungen und sehenswerte Modelle locken nicht nur das Fachpublikum zur Segelflugmesse.

Schon von weitem war sichtbar, dass da etwas Großes auf dem Schwabmünchner Flugplatz stattfindet. Die Flächen um den Flugplatz waren voll mit Campern und Autos. Der Blick auf die Nummernschilder verdeutlichte die Größe der Veranstaltung noch mehr. Kennzeichen aus ganz Deutschland und den benachbarten Ländern waren zu sehen.