Schwabmünchen fordert bessere Nahverkehrsanbindungen und barrierefreie Haltestellen

Schwabmünchen

Nahverkehrsplan: Das wünscht sich Schwabmünchen vom AVV

Besserer Takt auf der Schiene und ein Ausbau der Verbindung aufs Lechfeld stehen auf der Wunschliste. Eine bessere Barrierefreiheit ist der Stadt wichtig.
Von Christian Kruppe
    An der Bushaltestelle der Leonhard-Wagner-Schulen ist schon eine digitale Auskunftstafel installiert, auch wenn sie bislang noch wenig aussagt. Die Stadt Schwabmünchen hofft, bald mehr solcher Tafeln zu bekommen.
    An der Bushaltestelle der Leonhard-Wagner-Schulen ist schon eine digitale Auskunftstafel installiert, auch wenn sie bislang noch wenig aussagt. Die Stadt Schwabmünchen hofft, bald mehr solcher Tafeln zu bekommen. Foto: Christian Kruppe

    Der Augsburger Verkehrsverbund (AVV) aktualisiert gerade seinen Nahverkehrsplan. Ziel des Konzepts ist die Verlagerung des motorisierten Individualverkehrs zum öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV), eine flächendeckende Basisversorgung und eine intermodale Verknüpfung, sprich die Kombination verschiedener Verkehrsmittel, um ein Ziel zu erreichen. Erreicht werden soll dies mit „sehr starken“ und „starken“ Achsen als Hauptnetz, ergänzt durch zielgruppenspezifische Angebote wie den Nachtbus und den sogenannten „On-Demand“-Angeboten wie den Aktivvo.

