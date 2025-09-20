Nahverkehrsplan: Das wünscht sich Schwabmünchen vom AVV

Der Augsburger Verkehrsverbund (AVV) aktualisiert gerade seinen Nahverkehrsplan. Ziel des Konzepts ist die Verlagerung des motorisierten Individualverkehrs zum öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV), eine flächendeckende Basisversorgung und eine intermodale Verknüpfung, sprich die Kombination verschiedener Verkehrsmittel, um ein Ziel zu erreichen. Erreicht werden soll dies mit „sehr starken“ und „starken“ Achsen als Hauptnetz, ergänzt durch zielgruppenspezifische Angebote wie den Nachtbus und den sogenannten „On-Demand“-Angeboten wie den Aktivvo.

