Formen der Freiheit

Andrea Reiners’ Kunstwerke zeichnen sich durch eine faszinierende Kombination aus Farben, Formen und Emotionen aus. Abstrakte Akte und Landschaften stellt Andrea Reiners ab Donnerstag, 20. Februar, in der Kunsthaus-Galerie in Schwabmünchen aus.

Heinrich Heines Gedicht „Du bist wie eine Blume“ inspirierte sie zu den abstrakten Akten. Durch Impulse auf ihren Reisen kreiert sie Landschaften, die den Betrachter einladen, in eine Welt voller Fantasie einzutauchen.

Sie bevorzugt Mischtechniken

Andrea Reiners, geboren in Schwabmünchen, hat sich mit ihren abstrakten Akten und Landschaften einen Namen in der zeitgenössischen Kunstszene gemacht. Die Künstlerin arbeitet experimentell, bevorzugt Mischtechniken und präsentiert ihre Werke sowohl in traditionellen als auch in digitalen Formaten. So wurden ihre Arbeiten im vergangenen Jahr auf renommierten Kunstmessen präsentiert, darunter die Scope 2024 in Miami. Ein weiterer Höhepunkt war die digitale Präsentation in den Großstädten Australiens auf über 500 Monitoren im öffentlichen Raum.

Ausstellung Vernissage ist am 20. Februar um 19.30 Uhr: Die Ausstellung in der Kunsthaus-Galerie ist bis 23. März jeweils mittwochs, samstags und sonntags von 14 bis 17 Uhr zu sehen.