Fotografien und Skulpturen vereinen sich im Schwabmünchner Museum

Plus Im Schwabmünchner Museum hat eine neue Ausstellung eröffnet. Zu sehen sind Werke des Klosterlechfelder Bildhauers Peter Leist und des Schwabmünchner Fotografen Lothar Zull.

Ein letztes Mal hat Sabine Sünwoldt eine Ausstellung im Schwabmünchner Museum vorgestellt. Die langjährige Museumsleiterin verabschiedete sich zum neuen Jahr in den Ruhestand. Mit der Schau „Von Außenwelt und Innenleben“ eröffnete sie ihre letzte Ausstellung. Darin zeigen der Klosterlechfelder Bildhauer Peter Leist und der Schwabmünchner Fotograf Lothar Zull gemeinsame Werke.