Fotos, Erzählungen und Musik: Der Weltladen zeigt seine umweltfreundliche Reise

Zum Jubiläum gibt es in der Stadthalle Schwabmünchen Bilder aus der ganzen Welt zu sehen.

Der Weltladen in Schwabmünchen feiert sein 25-jähriges Bestehen. Nach dem Auftakt mit einem Interkulturellen Frühstück nimmt das Führungsteam bei seiner Jubiläumsveranstaltung, zu der auch Handelspartner eingeladen wurden, die Besucher mit auf eine Weltreise in die Stadthalle Schwabmünchen: Am Samstag, 16. Juli, um 20 Uhr werden Dr. Jutta Ulmer und Dr. Michael Wolfsteiner Bilder von einer Weltreise zu Fair-Trade-Händlern, Naturwundern und Heiligtümern zeigen, Einlass ist um 19.30 Uhr. Karten sind im Weltladen und an der Abendkasse erhältlich.

Eine außergewöhnliche Reise um den Planeten in Schwabmünchen

Wie leben die Menschen weltweit? Was essen sie? Welche Bedeutung hat für sie der Faire Handel? Wie feiern sie ihre Feste? Worüber freuen sie sich? Bestehen kulturübergreifende Gemeinsamkeiten? Oder überwiegen die Unterschiede? Diese Fragen stehen im Zentrum der Multivisionsshow. Mit wunderschönen Fotos, inspirierenden Erzählungen und stimmungsvoller Musik nehmen Dr. Jutta Ulmer und Dr. Michael Wolfsteiner die Zuschauer mit auf eine außergewöhnliche Reise um unseren Planeten.

In Ghana, Israel/Palästina, Sri Lanka, Nepal und Ecuador besuchten die beiden Fotojournalisten imposante Heiligtümer und beeindruckende Feste der fünf Weltreligionen.

Sie begaben sich zum tiefsten Punkt und ins höchste Gebirge der Erde. Ob in trocken-kargen Savannen- und Wüstengebieten, an Traumstränden, in steilen Bergdörfern oder im wuchernd-grünen Regenwald, überall erhielten die Zwei einzigartige Einblicke ins Leben der Menschen. Sie halfen bei der Kakao-, Tee- und Bananenernte mit, lernten wie Papier aus Elefantenkot und beduinische Webwaren hergestellt werden.

Fotografen wurden durch Multivisionsshows bekannt

"Besonders fasziniert hat uns die Vielfalt der Erde und dass wir überall herzlichst empfangen wurden. Weltweit durften wir das tägliche Tun unserer Gastgeber fotografisch dokumentieren, die – genauso wie wir – Teil der internationalen Fair-Trade-Bewegung sind“, berichtet das weit gereiste Duo. "Unsere Multivisionsshow ist eine Liebeserklärung an unseren Planeten. Sie macht Mut, sich für eine gerechtere, friedlichere und menschlichere Welt zu engagieren."

Als Fotografen und Journalisten mit dem Schwerpunkt Fairer Handel sind Dr. Jutta Ulmer und Dr. Michael Wolfsteiner mit ihrer Firma Lobolmo Mitglieder der World Fair Trade Organization (WFTO). Bekanntheit haben sie mit ihren beeindruckenden Multivisionsshows erlangt, in denen sie den Fairen Handel mit ihren ganz persönlichen Reiseerlebnissen kombinieren. Sie zeigen ihre Fotos auf Großleinwand.