Frau beißt Polizeibeamten in den Oberschenkel

Ein Polizeibeamter wurde am Sonntagnachmittag von einer Frau in Schwabmünchen in den Oberschenkel gebissen.

Die Frau befand sich offenbar in einem psychischen Ausnahmezustand und wurde laut Polizei in ein Bezirkskrankenhaus eingewiesen. Sie war zunächst in einem Auto unterwegs. Die Fahrweise fiel Passanten auf. Sie verständigten die Polizei, die anschließend die Frau überprüfen wollte.

Bei der Verkehrskontrolle in der Alpenstraße kam es plötzlich zu körperlichen Angriffen durch die 54-jährige Fahrerin, weswegen sie von den Beamten zu Boden gebracht und gefesselt wurde. Dabei kam es zum Biss, der einen Beamten leicht verletzte. Eine medizinische Versorgung war nicht notwendig, und der Beamte konnte seinen Dienst fortsetzen. Die Polizeiinspektion Schwabmünchen ermittelt nun wegen Widerstands und eines tätlichen Angriffs auf einen Polizeibeamten. (AZ)