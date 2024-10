Frauenpower: Die "Dienstagsmalerinnen" zeigen ihre Kunst in Schwabmünchen

Christine Liebhaber liebt singen und malen. Ihr Thema ist die Natur, deren Farben und Formen und kommt so in einen Dialog mit sich selbst. „Frauenpower in sieben Handschriften“ ist also eine sehr vielseitige Ausstellung mit Zeichnungen, Aquarellen, Acrylbildern und Radierungen, die zu einer Gesamtkomposition verschmolzen sind.