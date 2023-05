Gewinnen Sie Freikarten für die "Carmina Burana"

Gewinnen Sie Tickets für das große Gemeinschaftskonzert mit 120 Sängern in der Stadthalle Schwabmünchen.

Zur Vorbereitung des Konzerts "Carmina Burana" versammelten sich zur ersten gemeinsamen Probe der Kammerchor Schwabmünchen, die Stiftskantorei Gundelfingen-Medlingen, der Chor Chorios, Bona Voce, Priman Bona und der Schülerchor des Leonhard-Wagner-Gymnasiums im neuen Lech-Wertach-Probezentrum. Unter der Leitung von Tobias Burann-Drixler und Michael Finck probten insgesamt 120 Sängerinnen und Sänger und ließen Carl Orffs Werk erklingen.

Zusammen mit dem Sinfonieorchester Capella Strumenti, den Schlagwerkern aus Augsburg und den Solisten Katharina Brandel, Stephan Schlögl und Mathias Lika sorgen am Samstag, 13. Mai, mehr als 140 Musiker für einen beeindruckenden Musikgenuss in der Stadthalle Schwabmünchen.

So können Sie am Gewinnspiel teilnehmen

Für das Konzert verlost der Kammerchor Schwabmünchen fünfmal zwei Freikarten an die Leser der Schwabmünchner Allgemeinen. Schicken Sie einfach eine E-Mail mit dem Stichwort "Carmina Burana" bis Dienstag, 9. Mai, 12 Uhr, an gewinnspiel@schwabmuenchner-allgemeine.de. Bitte geben Sie Ihren Namen, Wohnort, Telefonnummer und E-Mail-Adresse an. Die Gewinner werden benachrichtigt. Die Karten liegen dann an der Abendkasse zur Abholung bereit (Personalausweis mitnehmen).

Wer sich nicht auf sein Glück verlassen möchte, kann Karten kaufen: in der Buchhandlung Schmid in Schwabmünchen, in der Apotheke auf dem Lechfeld in Untermeitingen, bei Bücher Di Santo in Bobingen und bei Haarmoden Lisa Holzmann in Ettringen. (AZ)