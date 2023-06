Schwabmünchen/Friedberg

vor 48 Min.

Das bisschen Haushalt macht sich (nicht ganz) von allein

Reinhard Dollinger und seine Mitstudierenden Alla Moser, Monika Helfer und Simone Achter in der Hauswirtschaftsschule Friedberg.

Plus Matthias Langer und Reinhard Dollinger arbeiten in der Hauswirtschaft – und fordern die Politik auf, sich für mehr Männer in „Frauenberufen“ einzusetzen.

Von Anja Fischer Artikel anhören Shape

Ist Haushaltspflege auch im Jahr 2023 immer noch eine Arbeit für Frauen? Und ist Kochen, Putzen und Waschen alles, was dazu gehört? In den Ämtern für Landwirtschaft, Haushalt und Ernährung in Schwabmünchen und Friedberg sind zwei Männer zu finden, die das ganz klar verneinen.

Matthias Langer ist Referendar im Bereich Hauswirtschaft. Er konnte durch seine Tätigkeit an der Hochschule Weihenstephan-Triesdorf als Lehrbeauftragter für Haushaltstechnik erste Erfahrungen im Unterricht sammeln. Dabei hatte er viel Spaß, mit den Studierenden zusammen zu arbeiten. „Danach war es für mich nur ein kleiner Schritt bis zum Referendariat in der Hauswirtschaft, da viele Absolventen unserer Hochschule den gleichen Weg einschlagen“, sagt er.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen