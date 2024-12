Frischer Wind für Schwabmünchens Gastronomie: „Natalie‘s“ Café-Bar eröffnet

Es gibt eine Neuerscheinung in der Schwabmünchner Gastronomie. Natalie Morrone hat in der Augsburger Straße neben dem Holzhandel Demharter eine kleine Café-Bar mit mediterranen Spezialitäten eröffnet. Das gemütliche Lokal lädt zum Verweilen bei echtem italienischem Espresso oder einem Cappuccino mit Spezialitäten wie Prosciutto, Salami, italienischen Käsesorten, Trüffeln, leckeren Croissants, griechischer Pita und Süßspeisen ein.

Alle Waren werden direkt über einen Lieferanten aus Italien und Griechenland bezogen. Frisches Olivenöl, Pesto und andere Feinkostartikel können mit nach Hause genommen werden. „Das war schon lange mein Traum, ein kleines Café mit Bar zu führen“, sagt Morrone, die bisher 15 Jahre lang Filialleiterin bei der Parfümerie Haberstock war. Dort bleibt sie auch noch zwei Tage in der Woche tätig, die Leitung hat sie aber nun abgegeben. Mit der griechischen Küche ist sie aufgewachsen, denn ihre Mutter Litsa Kremer ist Griechin und hat in Langerringen viele Jahre eine Straßentaverne geführt. Ihr Vater Jean-Pierre ist gebürtiger Luxemburger und ein exzellenter Weinkenner. Die italienische Komponente kam mit ihrem Ehemann Arnaldo Morrone hinzu, der in Italien in Restaurants gearbeitet hat. Schon 2023 hat Natalie Morrone sich mit „Natalie´s Catering“ in Schwabmünchen einen guten Namen gemacht.

Hier ist das neue Schwabmünchner Café

Das „Natalie‘s“ befindet sich im Haus des Malerbetriebs Rucht, in dem die neue Gastwirtin auch wohnt. Vorher befand sich in diesen Räumen ein Floristikgeschäft. Die Öffnungszeiten der neuen Café-Bar sind Mittwoch von 9 bis 14 Uhr, sowie Donnerstag bis Samstag von 9 bis 14 und von 17 bis 22 Uhr. Im Innenraum gibt es 20 Plätze, ab Frühjahr wird eine Außenbewirtung stattfinden. Parkplätze sind am Haus vorhanden und auch zu den Parkplätzen am Luitpoldpark ist es nicht weit.