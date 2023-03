Frühjahrskonzert: Musiker gehen in Schwabmünchen neue Wege

Mit einem gemeinsamen Auftritt von Jugendblasorchester und Hauptorchester setzt die Stadtmusikkapelle Schwabmünchen einen neuen Meilenstein. Das Frühlingskonzert bietet noch andere Veränderungen.

Der Vorstand der Stadtmusikkapelle hatte wohl im Vorfeld das richtige Gespür dafür, welcher Klangkörper im Zusammenspiel von Hauptorchester und Jugendblasorchester entstehen kann. "Zum ersten Mal in der 50-jährigen Vereinsgeschichte bestreiten die beiden Orchester einen Teil des Programms gemeinsam. Das ist hauptsächlich das Resultat unseres gemeinsamen Probenwochenendes", kündigte Moderatorin Sandra Deschler nahezu euphorisch diesen Programmpunkt beim diesjährigen Frühlingskonzert der Stadtmusikkapelle an.

Jung und Alt formen einen neuen Klangkörper

Die rund 400 Zuhörer in der Stadthalle teilten diese Begeisterung: Mit "So schön kann Blasmusik sein", der Erkennungsmelodie des Grand Prix der Volksmusik unter Wolfgang Siegert und einem Medley der "Queen of soul" Aretha Franklin unter Josef Utz begeisterte der neugeformte Klangkörper die Gäste. Die gemeinsame Zugabe mit "Wien bleibt Wien" animierte die Halle zum rhythmischen Mitklatschen und setzte den würdigen Schlusspunkt des gemeinsamen Musizierens der "Generationen in Concert", so der Titel der Veranstaltung.

Dies war nicht die einzige Neuerung beim obligatorischen Frühlingskonzert des Vereins. Sehr erfrischend und mit einem gehörigen Schuss Humor führten Sandra Deschler und Fabian Ritschel gemeinsam durch das zweieinhalbstündige Programm, das mit Melodien aus Harry Potter, der Titelmelodie von Pokémon und Fluch der Karibik, gespielt vom Vororchester unter Josef Utz, begann. Dieser dirigierte auch das Jugendblasorchester durch ein Medley bekannter Pixar-Animationsfilme, den Hits der amerikanischen Rockband Bon Jovi sowie dem Titel September.

Bunte Mischung

"Richard Wagner kann ganz schön aufs Gemüt schlagen. Stimmungsmusik sieht anders aus", kommentierte Fabian Ritschel ironisch den Beginn des Konzertteils, in dem das Hauptorchester unter Wolfgang Siegert den Bogen vom klassischen "Wagner on stage" über ein emotionales Frank-Sinatra-Medley bis in das Marsch-Genre mit "Unter dem Doppeladler" spannte. Ritschel war es auch, der beim "Wiener Praterleben", besser bekannt als Sportpalastwalzer, das Publikum beim Mitpfeifen dirigierte. "Gut gepfiffen", kommentierte Siegert lobend vom Dirigentenpult ins Publikum hinein. Szenische Blasmusik führte "Auf einem persischen Markt", ihre Gefühle drückten besonders die Tenorhörner beim "Musikantenstolz" aus, böhmische Klänge bei der "Starparade", einem Lieblingskind von Dirigent Wolfgang Siegert, beendeten das Konzert, bevor die obligatorischen Zugaben gegeben wurden.

Den Zuhörern gefiel vor allem die musikalische Mischung der Stücke. Während bei den älteren Besuchern die traditionelle Blasmusik auf den Favoritenlisten standen, fanden bei jüngeren Gästen besonders die Filmmusiken Anklang.

