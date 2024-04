Frühjahrsrätsel: Schwabmünchner gewinnt 2000 Euro für die Urlaubskasse

Rentner Robert Lieb aus Schwabmünchen weiß die richtige Antwort beim Frühjahrsrätsel und gewinnt 2000 Euro. Das Geld möchte er spontan für eine Busreise ausgeben.

"Oachkatzerl" heißt der bayrische Dialekt-Begriff, den Robert Lieb ohne Umschweife beim Frühjahrsrätsel zuordnen konnte. Während viele Menschen allein schon bei der richtigen Aussprache über ihre Zunge stolpern, war Lieb als alt eingesessenem Schwabmünchner die Bedeutung sofort klar: Ein Eichhörnchen ist gemeint, keine irgendwie geartete Katze, wie Auswärtige bisweilen vermuten. Für dieses traditionsbewusste Wissen hat Robert Lieb jetzt 2000 Euro gewonnen.

Der erste Gewinn überhaupt für den Schwabmünchner

Am Telefon sind Robert Lieb und seine Frau noch ganz aufgeregt vor Freude. Es ist für beide tatsächlich das allererste Mal, dass sie etwas gewonnen haben. Dabei spielt Lieb beim Frühjahrsrätsel regelmäßig mit. Seit einem Jahr ist er in Rente. "Zuletzt war es ja etwas mit Tieren", sagt er fachmännisch. Seine Frau hat vor ihm schon viele Jahre lang die Rätselfragen ausgefüllt. Die Zeitung haben die beiden von den Schwiegereltern übernommen und das Abo weitergeführt.

Dass es heute geklappt hat, überrascht ihn umso mehr. Denn die Zeitung kommt per Post immer zwischen dem späten Vormittag bis frühen Nachmittag. Heute hing die Zeitung tatsächlich erst um 14.30 Uhr im Briefkasten. Lieb blätterte gemütlich durch die Seiten und las, bis er auf die Rätselseite stieß. Kurz entschlossen griff er zum Telefon, rief bei der Servicenummer an und hatte Glück damit. Schon bald darauf ging der Anruf bei ihm ein, der den Gewinn verkündete.

Der Gewinn ist für eine spontane Busreise

Den Gewinn möchte Lieb für eine Reise mit seiner Frau verwenden, als zusätzliche Urlaubsbörse. "Wir machen oft Busreisen", erklärt er. Ein besonderes Ziel hat er so kurz nach dem Gewinn noch nicht im Kopf. "Wir buchen das spontan", fügt er hinzu. Mit dem Bus waren Lieb und seine Frau schon überall in Deutschland, aber auch in Österreich und Südtirol unterwegs. Vergangenes Jahr waren die beiden in Wien für ein paar Tage. Aber auch an der Mosel gefällt es Lieb sehr gut - wegen der Weinproben und der "Farbspiele der Weinblätter, die reichen von gelb und rot über orange bis in ganz dunkles Lila", schwärmt er.

Früher seien sie oft ins Ausland geflogen, aber Busreisen gefallen Lieb besser: "Man sieht dabei alles, hat Halbpension, Ausflüge und einen Reiseführer dabei."