Schwabmünchen

vor 49 Min.

Fünf Kulturpreisträger zeigen in Schwabmünchen ihre Werke

Plus Eine neue Ausstellung namens "Quintessenz" ist im Museum in Schwabmünchen zu sehen.

Von Reinhold Radloff

Das hat es in Schwabmünchen noch nie gegeben: Fünf Kulturpreisträger der Stadt zeigen sich und ihre Kunstwerke in einer großen, drei Säle füllenden und trotzdem komprimierten Ausstellung in Museum und Galerie. Entsprechend groß war der Andrang bei der Vernissage.

