Für diese Projekte von Kindern und Jugendlichen gibt es bares Geld

Der Lions-Club unterstützt ganz besondere Aktionen in unserer Region.

Für "Projekte von Kindern und Jugendlichen in Trägerschaften" hat der Lions-Club Schwabmünchen-Lechfeld-Buchloe eine Förderung ins Leben gerufen und insgesamt etwas mehr als 5000 Euro ausgelobt. Bezuschusst werden unter anderem die Bereiche Kultur, Gesundheit, Natur, Technik und Umwelt. Zahlreiche Kindergärten und Schulen haben sich mit ihren Vorhaben und Aktionen beworben. Sechs Einrichtungen erhielten nun den Zuschlag und dürfen sich über eine kräftige Finanzspritze freuen.

Das sind die Preisträger

Die Preisträger und ihre Projekte im Überblick:

Die Büchereien in Graben und Untermeitingen (je 770 Euro): Für Schulklassen und Kindergartengruppen wird eine Einführung ins Programmieren mit speziellen Geräten geboten.

(je 770 Euro): Für Schulklassen und Kindergartengruppen wird eine Einführung ins Programmieren mit speziellen Geräten geboten. Grundschule Graben (350 Euro): Die Kinder erleben und dokumentieren die Entwicklung von der Larve bis zum Schmetterlingen.

Leonhard-Wagner-Gymnasium Schwabmünchen (450 Euro): In einem bisher ungenützten Innenhof der Schule sollen Miniatur-Waldlandschaften aufgebaut und gepflegt werden (Miniatur-Arboretum).

(450 Euro): In einem bisher ungenützten Innenhof der sollen Miniatur-Waldlandschaften aufgebaut und gepflegt werden (Miniatur-Arboretum). Leonhard-Wagner-Realschule Schwabmünchen (1300 Euro): Die bereits bestehende Online-Schülerzeitung soll als Plattform genutzt werden, um den Bereich Podcasts zum Schulleben zu erweitern.

(1300 Euro): Die bereits bestehende Online-Schülerzeitung soll als Plattform genutzt werden, um den Bereich Podcasts zum Schulleben zu erweitern. Kindergarten Don Bosco Schwabegg (1400 Euro): Im Kindergarten wird ein Raum hergerichtet, der allen Kindern als Atelier zugänglich sein wird, in dem sie selbst Projekte mit Unterstützung verwirklichen können. Kreativ gearbeitet werden soll vorrangig mit Wegwerfartikeln.

„Durch die finanzielle Unterstützung soll dazu angeregt werden, sich mit neuen Überlegungen zu beschäftigen und sie dann auch umzusetzen“, so Dr. Joachim Herzog vom Lions-Club. Er betonte, dass durch die neue Aktion die bisherigen Förderungen nicht eingeschränkt werden, sondern das Geld zusätzlich zur Verfügung steht.

Bürgermeister Lorenz Müller lobte bei der Preisvergabe im Rathaus die Leidenschaft und das ehrenamtliche Engagement hinter den spannenden Leuchtturm-Projekten. Der neue Lions-Präsident, Jens Achtmann, zeigte sich von dem überwältigenden Feedback zu der Ausschreibung begeistert. „Es handelt sich bei den preisgekrönten Ideen um Projekte, die sonst mangels finanzieller Mittel in Schubladen verschwunden wären.“ Weil die neue Idee so gut ankam, versprach Achtmann, dass der Fördertopf auch in den kommenden Jahren bestehen bleibt.