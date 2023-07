Für Radfahrer sollen in Schwabmünchen Parkplätze wegfallen

Fahrradschutzstreifen sollen die Situation für Radler auf den Hauptverkehrsstraßen verbessern, doch die Sache hat einen Haken.

Nahmobilitätskonzept heißt das Zauberwort, das den Verkehr in der Stadt Schwabmünchen vor allem für Radfahrer angenehmer und sicherer machen soll. Diesem Konzept hat Schwabmünchen schon vor mehreren Jahren zugestimmt, Teile davon wurden bereits umgesetzt: In der Stadt gibt es seit geraumer Zeit unter anderem mehr Tempo-30-Beschränkungen, den verkehrsberuhigten Geschäftsbereich in Teilen der Fuggerstraße und der Frauenstraße, eine Fahrradstraße in der Jahnstraße und Markierungen in Museum- und Gartenstraße. Radfahrende dürfen zudem entgegen der Einbahnstraße die Schulstraße hinauffahren.

Streifen auf den Hauptverkehrsstraßen für Radfahrer in Schwabmünchen

In der jüngsten Sitzung des Schwabmünchner Stadtrats ging es nun um die innerörtlichen Hauptverkehrsstraßen: die Mindelheimer Straße, die Giromagny Straße, die Lechfelder Straße und den Ulrichsberg. Sie sollen auf beiden Straßenseiten mit gestrichelten Fahrradschutzstreifen versehen werden. Diese Streifen dürfen von Autos überfahren werden, wenn kein Radfahrer darauf unterwegs ist.

In der Giromagny Straße auf Höhe der Nebelhornstraße ist zudem eine Querungsinsel auf der Straße angedacht, die Radfahrer auf die bestehenden Geh- und Radwege führt. Auch am Ulrichsberg soll eine Querungshilfe entstehen. Der Haken: Für diese Schutzstreifen müssten in der Mindelheimer und Giromagny Straße sowie am Ulrichsberg vor der Frauenkirche einige Parkplätze wegfallen. Wie viele genau, ist unklar. In Teilen der Lechfelder Straße würde sogar ein Parkverbot gelten. Auf diesen Hauptverkehrsstraßen radeln bei gutem Wetter knapp 900 Fahrradfahrer pro Tag. Das ergab eine Verkehrszählung.

Einfach den Gehweg für Radfahrer freigeben, statt Streifen auf die Straße zu malen? "Das geht nicht", weiß Stadtbaumeister Stefan Michelfeit. Radfahrer dürfen nur auf dem Gehweg fahren, wenn dieser eine Mindestbreite hat. Die Gehwehe an den betroffenen Straßen sind zu schmal.

Pläne zum Verkehr in Schwabmünchen: "Ich halte das Ganze für Irrsinn"

Ganz und gar nicht begeistert vom Wegfall der Parkplätze zugunsten der Radstreifen sind die Freien Wähler im Stadtrat. Germar Thiele: "Ich halte das Ganze für Irrsinn. Wir wollen die einzigen Straßen, auf denen man noch vernünftig Autofahren kann, mit Radstreifen voll ballern. Wir haben in der Stadt enormen Parkdruck und Radfahrer können sich wunderbar und sicher in Schwabmünchen auf den Nebenstraßen bewegen. Lieber bauen wir doch einen Kreisverkehr an der Kreuzung nach Hiltenfingen für die Sicherheit." Damit spielte er auf den Unfall an, bei dem kürzlich ein 27 Jahre alter Motorradfahrer ums Leben kam, weil ihm ein Schulbus die Vorfahrt genommen hatte.

Michael Großmann als Geschäftsmann merkte an, dass es ihm ein Rätsel sei, warum vor der Glaserei Funke in der Mindelheimer Straße nicht zwei oder drei Parkplätze für Kunden markiert werden können, zumal der Radverkehr speziell im Winter oder bei schlechtem Wetter doch nur sehr eingeschränkt stattfinde. Dritte Bürgermeisterin Margit Stapf zeigte sich von den Einwänden entsetzt. Sie sagte: "Das ist doch verrückt, dass wir das Konzept jetzt wieder infrage stellen, das ist doch schon beschlossen. Das Ziel des Konzepts ist es doch, dass mehr Leute Rad fahren." Großmann entgegnete, dass er das Konzept nicht infrage stelle, er aber punktuelle Änderungen vorschlage.

Mehrheit im Stadtrat stimmt für Schutzstreifen

Letztlich akzeptierte der Stadtrat die weitere Umsetzung des Nahmobilitätskonzepts auf den Hauptverkehrsstraßen mit den Fahrradschutzstreifen und dem Wegfall mehrerer Parkplätze, allerdings mit vier Gegenstimmen. Die Streifen auf der Lechfelder Straße sollen noch dieses Jahr aufgemalt werden, denn nur dann gibt es auch Fördergelder aus dem Topf "Innenstädte beleben". Wann die anderen Maßnahmen umgesetzt werden, steht noch nicht fest.