Schwabmünchen

10:58 Uhr

Fußgänger und Radfahrer prügeln sich in Schwabmünchen

Ein Fußgänger und ein Radfahrer sind in Schwabmünchen so aneinander geraten, dass der Streit in einer Prügelei endete. Einer der Männer musste sogar ins Krankenhaus.

Ein Radfahrer und ein Fußgänger haben sich in Schwabmünchen eine Prügelei geliefert. Wie die Polizei berichtet, gerieten sich der 41-jährige Schwabmünchner und der 52-Jährige aus Obermeitingen, der mit seinem Rennrad unterwegs war, um 11.49 Uhr wegen einer Nichtigkeit in die Haare. Das Wortgefecht wurde aber so heftig, dass schließlich die Fäuste flogen. Der Fußgänger erlitt einen Nasenbeinbruch und eine Platzwunde am Auge. Er wurde ins Krankenhaus gebracht. Sein Kontrahent schwang sich aufs Fahrrad und wollte fliehen, wurde aber von einer Polizeistreife erwischt und kontrolliert. Ihn erwartet nun ein Strafverfahren wegen Körperverletzung und anderer Delikte. (AZ)

