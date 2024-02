Ganz in weiß: Angelina Dellkamm hat sich einen Traum erfüllt

Angelina Dellkamm eröffnet in der Fuggerstraße ihr neues Brautmodengeschäft.

Sie hat sich ihren ganz persönlichen Traum erfüllt: Die Damenmaßschneiderin Angelina Dellkamm hat in Schwabmünchen einen eigenen Brautmodenladen eröffnet.

„Ich wollte Damenmaßschneiderin werden, koste es, was es wolle", sagt sie. Die Schwabmünchnerin erfüllte sich ihren größten Wunsch, lernte unter schwierigsten Bedingungen, arbeitet dafür nebenher in der Gastronomie, kaufte sich ihre erste Nähmaschine und bezahlte sie in 50-Euro-Raten im ersten Lehrjahr ab, um so früh wie möglich daheim zu schneidern. Schon in dieser Zeit reifte ihr nächster Traum heran: ein eigenes Geschäft. Und das erfüllte sie sich zu Hause auf wenigen Quadratmetern, auch wenn der Start in der Corona-Zeit besonders schwieriger war. Sie stellte bald fest, dass die eigene Wohnung nicht ideal war: „Die Kundinnen kamen auch mitten in der Nacht oder am Sonntag. Ich hatte keine Privatsphäre mehr.“ Also suchte sie nach einem passenden Ladenraum, ein Jahr lang, fand ihn in der Fuggerstraße, renovierte selbst mit Freunden wochenlang. „Jetzt habe ich auf 45 Quadratmetern genügend Platz, um meine 400 Kleider gepflegt ausstellen zu können“, sagt sie

Aus Brautkleidern werden Abend- und Partykleider

99 Prozent aller Frauen wollen bei ihr in Weiß heiraten, aber nicht in reinweiß, sondern in gebrochenen Tönen. Ein Trend derzeit seien Zweiteiler, um tagsüber und abends zum Beispiel einen anderen Rock tragen zu können. „Und mit ganz persönlichen Accessoires lässt sich schnell ein komplett anderer Look erzeugen“, sagt die Expertin. Und wenn die Hochzeit vorbei ist, was dann mit dem Brautkleid? „Ich verkaufe auch Secondhand und ändere so ab, dass das Kleid auch als Abend- oder Partykleid weitergenutzt werden kann.“

Keine Zeit für die eigene Hochzeit

Angelina Dellkamm nennt sich selbst einen Workaholic. „Ich arbeite gerne viele, viele Stunden, Hauptsache mir bleibt noch genügend Zeit für meinen Sport.“ Denn die ehemalige Handballerin gibt nicht nur leidenschaftlich Fitnesskurse bei der Volkshochschule, sondern ist auch Standardtänzerin in der S-Klasse. „Am meisten liebe ich Tango“, sagt sie und erzählt, als sie erstes Tanzkleid kaufte: „Das war für mich so aufregend wie für andere Brautkleid kaufen.“

Und weil neben Beruf und Sport anscheinend trotzdem noch etwas Zeit übrig ist, tritt sie auch noch im Fernsehen auf, bei "Deko Queen", beweist ihre Fähigkeiten bei der Ausstattung eines Wohnzimmers, und ist außerdem auf den Sozialen Medien ständig präsent. Ein ausgefülltes Leben. Da bleibt keine Zeit für die eigene Hochzeit.