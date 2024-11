Geballte Frauenpower auf der Bühne

Alle Jahre wieder gibt es im Kunsthaus zur Weihnachtszeit ein neues Theaterstück anzuschauen. Ein reines Frauenensemble steht diesmal auf der Bühne: Acht Frauen, so auch der Titel der Kriminalkomödie von Robert Thomas, können nicht aus dem winterlichen Landhaus entkommen, in dem es wohl einen Mord gab. Doch wer ist der Täter oder die Täterin? Wer hat das mutmaßliche Opfer als Letztes gesehen? Eine jede der Anwesenden, die zuerst alle so völlig unschuldig zu sein scheinen, verstrickt sich immer mehr in Halbwahrheiten und Lügen, jede ist verdächtig oder verdächtigt die anderen. Die unterschiedlichen Charaktere prallen aufeinander, je länger das Eingesperrt-Sein dauert. Und am Ende löst sich alles auf - aber ganz anders als vermutet.

Hier gibt es Karten

Unter der Leitung von Alfred Vogler spielt die bewährte Truppe (diesmal eben ganz ohne Männer und mit Miriam Stenzel als Neuzugang) am Freitag, Samstag und Sonntag, 13.,14. und 15. Dezember, jeweils ab 19.30 Uhr im Kunsthaus Schwabmünchen. Karten für zwölf Euro gibt es bei der Buchhandlung Schmid in der Fuggerstraße in Schwabmünchen. (AZ)