Gedenken an die "Schwester Oberin"

Mehr als 30 Jahre lang war Brunhilde Maier prägender Teil des Schwabmünchner Krankenhauses. In einem Gottesdienst wird der gestorbenen Krankenschwester gedacht.

Heute ist es besonders, wenn Menschen über viele Jahre, gar Jahrzehnte einem Arbeitgeber treu sind. Ganz besonders ist es, wenn ehemaligen Kollegen sofort ein Lächeln übers Gesicht huscht, wenn der Name eines Menschen erwähnt wird. So ist es bei Brunhilde Maier. Besser bekannt war sie als "Schwester Brunhilde" oder "Schwester Oberin". 33 Jahre lang war sie im Schwabmünchner Krankenhaus aktiv. 1954 kam sie nach Schwabmünchen, fing als Säuglingsschwester an. Bald war sie Stations- und Unterrichtsschwester. Auch wenn sie schnell beruflich aufgestiegen war, blieb Brunhilde Maier bescheiden und zurückhaltend. Doch das waren nicht ihre prägendsten Eigenschaften. Spricht man mit ehemaligen Kollegen fallen Worte wie "hilfsbereit", "herzlich", "einfühlsam". Sie hat sich auch nicht geändert, als sie 1969 das Amt der Oberin im Krankenhaus übernahm.

Bis zu ihrem Ruhestand 1987 setzte sie sich in dieser Position für das Krankenhaus und die Kollegen ein. Dieser Einsatz blieb nicht unbemerkt. Kurz nach dem Start in die Rente wurde sie mit dem hölzernen Stadtwappen geehrt. Die Auszeichnung ist für Bürger, "welche sich um Schwabmünchen in besonderer Weise verdient gemacht haben". Ein Satz, der auf "Schwester Brunhilde" zutrifft. Sie stellte sich nicht nur in den Dienst für Kranke und Kollegen. Mehr als 30 Jahre, auch weit über die Rente hinaus war sie Mesnerin der Krankenhauskapelle. Selbst nach ihrem Ausscheiden dort war sie immer bereit, als Aushilfe einzuspringen.

Erst mit 97 Jahren zog die Schwabmünchnerin ins Seniorenheim

Erst im vergangenen Jahr war sie, kurz nach ihrem 97. Geburtstag, ins Seniorenheim gezogen. Dort traf sie auf ihre Freundin Isolde, mit der sie fast seit ihrem Start in Schwabmünchen eine innige Freundschaft verband. So konnte Brunhilde Maier ihre letzten Monate an der Seite eines ihr wichtigsten Menschen verbringen. Am 13. August - wenige Tage vor ihrem 98. Geburtstag - starb Brunhilde Maier. Am Dienstag, 21. November, findet ab 18 Uhr ein der Schwabmünchner Krankenhauskapelle ein Gottesdienst zum Andenken an die "Schwester Oberin" statt.