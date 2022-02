Schwabmünchen

06:00 Uhr

Gegen den Strom radeln ist in Schwabmünchen bald erlaubt

Die Jahnstraße in Schwabmünchen ist seit Mai 2021 eine Fahrradstraße. Auf ihr gelten besondere Vorschriften.

Plus Schwabmünchen will fahrradfreundlicher werden. In einem sechsmonatigen Versuch dürfen Radfahrende bald auf zwei Straßen entgegengesetzt der Einbahnstraße fahren.

Von Carmen Janzen

Schwabmünchen möchte den Verkehr auf zwei Rädern fördern. So steht es im Nahmobilitätskonzept, das nicht in einer Schublade ein unbeachtetes Dasein führt, sondern schrittweise in die Tat umgesetzt wird. Bereits im Frühjahr 2021 wurde die komplette Jahnstraße (von der Riedstraße bis ins Zentrum) zur Fahrradstraße auserkoren. Dort dürfen zwar weiterhin Autos fahren, aber die Person auf dem Rad hat immer Vorrang. Diese Achse hinauf zur Museumstraße soll nun verlängert und für Radler attraktiver werden.

