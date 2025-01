Versuchter Geldautomaten-Aufbruch: Polizei leitet Fahndung ein

Ein oder mehrere Unbekannte haben in der Nacht auf Dienstag versucht, einen Geldautomaten in Schwabmünchen aufzubrechen.

Nach ersten Erkenntnissen der Polizei brachen der oder die Täter gegen Mitternacht mit Gewalt in ein Gebäude am Sparkassenplatz ein. Dort hatten sie dann einen Geldautomaten im Visier. Trotz massiver Gewalt gelang es nicht, den Automaten aufzubrechen. Eine Explosion fand nicht statt. Am Morgen entdeckten Mitarbeiter die Spuren am Gebäude und am Automaten. Sie verständigten die Polizei, die sofort eine umfangreiche Fahndung einleitete - allerdings ohne Erfolg. Am Gebäude und am Geldautomaten entstand ein Sachschaden von rund 35.000 Euro.

Zeugen sollen sich bei der Kripo melden

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Zeugen, die verdächtige Personen oder Fahrzeuge im betreffenden Bereich bemerkt haben, sollen sich unter der Telefonnummer 0821/323-3821 melden.

Vorfälle häufen sich in der Region

Im November hatten Unbekannte versucht, einen Geldautomaten in Meitingen zu sprengen. Dazu benutzten sie Sprengstoff, teilte die Polizei mit. Im Anschluss flohen sie in einem dunklen Auto. Ähnliche Fälle gab es in den vergangenen Jahren immer wieder. Mitte März versuchten Unbekannte, einen Geldautomaten in Königsbrunn aufzubrechen. Wenige Tage vorher gab es einen ähnlichen Vorfall in Kaufering im benachbarten Landkreis Landsberg. Ende 2023 gab es außerdem einen Sprengungsversuch bei einem Automaten der Raiffeisenbank in Kleinaitingen.

Die Zahl der Automatensprengungen ist bundesweit hoch. 2023 zählte das Bundeskriminalamt (BKA) insgesamt 461 versuchte und vollendete Sprengungen. Das ist zwar ein Rückgang von 7,1 Prozent im Vergleich zum Vorjahr - 2022 war aber mit 496 Fällen ein Rekordjahr seit dem Beginn der Aufzeichnungen. Häufig stehen dahinter ausländische Tätergruppierungen. Die Beutesumme lag insgesamt bei 28,4 Millionen Euro. (mcz)