Geldbörse aus Einkaufswagen gestohlen

Beim Einkauf wurde einem Mann in Schwabmünchen am Karsamstag der Geldbeutel gestohlen. Die Polizei bittet um Hinweise zum Täter.

Einem 50-Jährigen wurde am Samstag in Schwabmünchen sein Geldbeutel gestohlen. Er hatte ihn zuvor in einem Einkaufswagen liegen lassen.

Am Samstag kaufte ein 50-jähriger in Schwabmünchen gegen 13.30 Uhr in einem Getränkemarkt bei der Kaufbeurer Straße ein. Nach dem Einkauf hatte er seine Geldbörse im Einkaufswagen vergessen. Als er dies kurze Zeit später bemerkte und zurückging, befand sich sein Geldbeutel schon nicht mehr im Einkaufswagen. Ein bislang unbekannter Täter hat somit in diesem kurzen Zeitraum die Geldbörse mitgenommen, dem Geschädigten fehlen jetzt rund 250 Euro Bargeld. Außerdem befanden sich diverse Karten und Ausweisdokumente darin. Mögliche Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei Schwabmünchen unter Telefon 08232/9606-0 zu melden. (AZ)

