Gemeinsam für eine bessere (Um)Welt

Am 28. Juli 2025 fand am Leonhard-Wagner-Gymnasium Schwabmünchen ein ganz besonderer Schultag statt: Der Umwelttag. Frei nach dem Motto „Nachhaltig denken – gemeinsam handeln“ engagierten sich Schülerinnen und Schüler aller Jahrgangsstufen für Umwelt- und Klimaschutz. Der Tag war nicht nur ein voller Erfolg, sondern auch ein inspirierendes Beispiel für gelebte Nachhaltigkeit an der Schule.

Die Klassen 5 bis 7 beschäftigten sich in altersgerechten Stationen mit den Themen Müllvermeidung, Plastik, Konsumverhalten und Mobilität. Besonders beliebt waren die „Müllolympiade“ und die „Kleiderbörse“, bei der Kleidungsstücke ein zweites Leben erhielten. Die 6. Klassen engagierten sich zusätzlich bei einer Müllsammelaktion auf dem Schulgelände.

Für die Mittelstufe standen praxisnahe Erfahrungen im Vordergrund: Die 8. Klassen besuchten unter anderem „Ge&Co“ – ein Second-Hand-Laden mit Bildungsansatz – und setzten sich mit fairer Mode auseinander. In den 9. Klassen ergänzten externe Referentinnen und Referenten den Tag mit einem spannenden Food-Sharing-Projekt.

Die 10. Klassen besuchten die Ausstellung „Alles was bleibt“ im Museum Schwabmünchen und nahmen an Vorträgen und Workshops teil, etwa mit der Verbraucherzentrale oder dem LfU Augsburg. Dabei wurde auch der regionale Bezug des Umweltthemas deutlich.

Die Oberstufe übernahm eine tragende Rolle: Schülerinnen und Schüler der 11. Jahrgangsstufe organisierten und betreuten verschiedene Projekte – darunter das „Too good to go“-Buffet, eine kreative Upcycling-Werkstatt, die Kleidertauschbörse sowie die Pressearbeit. Die 12. Klassen unterstützten als Helferinnen und Helfer oder gestalteten eigene Beiträge, etwa zur geplanten „Kunst-Gala aus Müll“. Die Schulfamilie ist stolz auf dieses gelungene Projekt – und hofft, der Tag wirkt weit über den 28. Juli hinaus.