Generationen spielen beim Frühlingskonzert zusammen auf

Das Frühlingskonzert der Stadtmusikkapelle vereint Jugendblasorchester und Hauptorchester zu einem Klangkörper. Was auf dem Programm steht.

Schon seit Langem reifte im Vorstand der Stadtmusikkapelle die Idee, das Jugendblasorchester und Hauptorchester gemeinsam musizieren und auftreten zu lassen. "Beide Orchester kennen sich leider kaum. Das ist schade, zumal wir versuchen, die Jugendmusiker Stück für Stück in das Hauptorchester zu integrieren", sagte Sandra Deschler von der Stadtmusikkapelle Schwabmünchen. Beim traditionellen Frühlingskonzert am 24. März werden die Überlegungen Realität.

Gemeinsames Probenwochenende war ein Erfolg

Doch bevor es so weit ist, sind noch intensive Vorbereitungen notwendig. Bei einem gemeinsamen Probenwochenende in der Bildungs- und Begegnungsstätte Wartaweil bei Herrsching am Ammersee lernten sich 75 Musiker der beiden Orchester näher kennen.

Teamspiele, gemeinsame Aktivitäten wie auch das gemeinsame Proben in Registern. Im Gesamtverbund formten die Dirigenten Josef Utz (Jugendblasorchester) und Wolfgang Siegert (Hauptorchester) aus den Einzelensembles ein homogenes Gesamtorchester von rund 100 Mitwirkenden.

Beim gemeinsamen Probenwochenende für das Konzert stand ebenso das bessere Kennenlernen von Jugendblas- und Hauptorchester auf dem Programm. Foto: Uwe Bolten

Etwa 130 Musiker stehen in Schwabmünchen auf der Bühne

Beim diesjährigen Frühlingskonzert, das unter dem Titel "Generation in Concert" steht, präsentieren rund 130 Musiker des Vor-, Jugendblas- und Hauptorchesters eine bunte Folge an Stücken, die von Filmmusiken, Rocktiteln, szenischen Orchesterarrangements, traditioneller Blasmusik bis hin zu Werken von Richard Wagner führt. Dazu zählen auch die gemeinsam dargebotenen Werke der am Probenwochenende einstudierten Stücke.

Das Konzert findet am Freitag, 24. März, ab 19.30 Uhr in der Schwabmünchener Stadthalle statt. Karten zum Preis von 10 Euro sind beim Autohaus MedeleSchäfer an der Gottlieb-Daimler-Straße 2 sowie an der Abendkasse erhältlich. Kinder und Jugendliche bis 18 Jahre haben freien Eintritt.