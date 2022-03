Geparktes Auto zerkratzt

Eine unbekannte Person hat in Schwabmünchen ein Auto beschädigt. Die Polizei bittet um Hinweise.

Eine unbekannte Person hat ein geparktes Auto in der Peter-Dörfler-Straße in Schwabmünchen an der Fahrerseite zerkratzt. Es handelt sich um einen braunfarbenen VW Golf Plus. Der Vorfall ereignete sich zwischen Montag, 28. März, 20 Uhr und Dienstag, 29. März, 11 Uhr. Der Sachschaden beläuft sich auf etwa 1.500 Euro. Die Polizei bittet um Hinweise, Telefon 08232/96060. (AZ)