Motorräder, Software, Bau: Diese Firmen ziehen in Schwabmünchens Norden

Plus Die Gewerbeflächen im Norden von Schwabmünchen sind fast alle vergeben. Einige Unternehmen bauen schon. Wer sich auf dem Areal an der A30 ansiedelt.

Immer mehr Unternehmen ziehen in den Norden von Schwabmünchen. Neben dem Baywa-Bau- und Gartenmarkt wurde das nächste große Gebäude errichtet. Das Motorradgeschäft Finkl eröffnet im April seinen neuen Standort an der Lilienthalstraße. Bislang war die Firma auf rund 400 Quadratmetern im Süden von Königsbrunn angesiedelt. Doch nach Angaben von Inhaber Harald Finkl reichte der Platz nicht mehr aus, weshalb er sich für einen Umzug nach Schwabmünchen entschied.